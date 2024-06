Noorele pensionärile Tanel Kangertile meeldib vabadus kõike teha

Kangert hoiab Mihkelsile Pariisis pöialt

Tanel Kangert hoolitses Eesti ratturite selle sajandi parima tulemuse eest olümpiamängudel, kui sai Rio de Janeiros 2016. aastal üheksanda koha.

«Rios oleks mul võinud minna isegi paremini, sest olin kohtadel neli kuni kaheksa. Paraku ei julgenud ma laskumisel teiste meestega kaasa minna, sest eelmisel ringil oli Vincenzo Nibali risu pannud. Mul oli ikkagi enese alalhoiuinstinkt, jänes püksis. Aga see üheksas koht oli äge võidusõit. Rein Taaramäe aitas mind seal palju ja mul oli teinegi salajane abimees, leedulane Ramunas Navardauskas. Ta andis mulle oma pudeli, öeldes, et «ma niikuinii jään järgmisel tõusul maha, võta ja pane!» See on rattasõidus tore, et konkurendid on ka sõbrad,» meenutab Kangert.

Olümpiamedal on Kangerti sõnul ratturitele viimase aastakümnega tähtsamaks muutunud. «See on järjest tähtsam. Aastal 2016 oli ka näha, et paljud läksid Tour de France’ile, kuid kasutasid seda kõva treeninguna, et olla Rios löögivõimeline. Kogu minu toonasele tiimi olümpia tegelikult ju õnnestus täielikult: esiotsas oli viis Astana meest,» lisab ta.

Eestist on senini olümpiale pääsenud kaks või rohkem ratturit, kuid nüüd on rahvusvahelise reeglimuudatuse tõttu olukord keerulisem. Rios oli stardis 144 ratturit, nüüd aga 90. Kangerti sõnul teeb see väikeriikide võimalused õige ahtaks. «Neist pooled on sellised, kes peavad vaevu tasakaalu, järgmisest poolest osa on minusugused hea päeva vennad ja siis 25–30 meest jahib medalit. Fakt on, et tegelikult see ei ole maailma tipptase, mida näeme olümpial,»nendib ta.

Tõenäoliselt esindab Eestit Pariisis 20-aastane sprinter Madis Mihkels (Intermarché – Wanty), kelle kohta on Kangertil kiidusõnu.

«Ta on väga huvitav tüüp. Jaan Kirsipuu kutsub teda möirapulliks, sest ta on ratturi jaoks väga hea materjal. Ei löö millegi ees risti ette, tööd ei karda ja olen kuulnud, et oskab vabal hetkel ka ventiili lahti lasta. Näha on, et ta saab rahvusvahelises seltskonnas oma tiimikaaslastega väga hästi läbi, ka see on oluline. Soovin talle edu ja kui ta võtab riske ning läheb Pariisis esimes kümne koha peale välja, siis seda ta peabki tegema!»