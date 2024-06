Kelly Sildarust vändatakse dokumentaalsari

22-aastase Sildaru näol on tegu esimese eestlasest freestyle-suusatamise maailmameistriga. Lisaks on ta koguni kuuel korral võidutsenud mainekal X-Gamesi võistlusel, olles seal ka maailma noorim mitmekordne võitja. Samuti on tal X-Gamesilt kirjas kolm hõbedat ja pronks. Sildaru on medalirõõmu tundnud ka olümpiamängudel, teenides 2022. aastal pargisõidus pronksi, seisab pressiteates.

Väiksemaid ja suuremaid auhindu leiab Sildaru auhinnakapist veelgi ning pärast pikemat vigastuspausi on ta nüüd muu hulgas fookusesse võtnud 2025. aasta MMi ja 2026. aasta olümpiamängud. Tihedamalt naaseb ta võistlusrütmi selle aasta sügisest.

Sellel teekonnal Coolbet Sildarut toetabki – värskelt alanud koostöö kestab vähemalt kaks aastat ning koostöö käigus valmib muu hulgas ka Coolbeti dokumentaalsari «Võidu nimel», mis jälgib Kelly teekonda 2026. aasta taliolümpiamängudeni.

Sildaru: «Mul on hea meel, et eestimaine ettevõte, mis panustab palju kodumaisesse sporti, on otsustanud õla alla panna ka minu sportlaskarjäärile ja Coolbet toetab minu teekonda 2026. aasta olümpiamängudele. Koostöö saab kindlasti väga põnev olema, millega kaasnevad ka toredad projektid. Eriti hea meel on mul koostöös Coolbetiga tuua Eesti inimesteni dokumentaalsari «Võidu nimel», mis kajastab minu teekonda olümpiale ja tippspordi telgitaguseid. Olen põnevil, mis järgmised aastad koos Coolbetiga toovad.»

Coolbet Eesti turundusjuht Rasmus Raidla lisas omalt poolt: «Meil on väga hea meel alustada koostööd andeka sportlasega, kes hoolimata võrdlemisi noorest east on Eesti spordisõpradele häid emotsioone pakkunud juba aastaid. Kui seni oleme peamiselt toetanud erinevaid võistkonna alasid jalgpallist korvpallini, siis nüüd paneme uhkusega õla alla ka Eesti ühele silmapaistvamale individuaalala esindajale. Alanud koostöö üheks põnevaimaks aspektiks on kahtlemata ka filmitav dokumentaalsari, mille esimene episood peaks vaatajateni jõudma veel selle aasta jooksul.»

Eesti spordis toetab Coolbet lisaks Kelly Sildarule ka Eesti Jalgpalli Liitu, Pärnu JK Vaprust ning Keila Coobeti ja Tartu Ülikooli korvpallimeeskondi. Samuti tehakse koostööd Eesti Piljardiliidu ning Eesti Discgolfi Liiduga.