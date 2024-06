VILLE ARIKE Häberli võitis oma ametiajal ühe punktide peale peetud mängu meist kõvema tiimi vastu. Vähe

Häberli kõige enam kõneainet pakkunud pressikonverents toimus eelmise aasta oktoobris, pärast 0:2 kaotust Aserbaidžaanile. Selle järel esines ta tiraadiga, mis ei ole spordimehele sobilik. Ta teatas, et fännide ja meedia ootused ja reaalsus pole tasakaalus, et peame austama vastaseid nagu Rootsi, Austria ja Aserbaidžaan. Ning «peame arvestama, kust me tuleme».

Me arvestamegi. Austame vastaseid. Teame, kui meid loositakse alagruppi viiendast tugevusgrupist. Aga... Need ei peaks olema asjad, mida ühe riigi koondise peatreener pärast neljandas tugevusgrupis olnud meeskonnalt saadud kindlat kaotust vabanduseks toob. Jah, nendest objektiivsetest asjadest tuleb rääkida koondise ja alaliidu siseringis, aga neid ei saa tuua vabanduseks pärast kaotust.

Iga treenerit hinnatakse selle järgi, kui palju ta oma hoolealustest kätte saab. Et kui väljakul on 11 mängijat, kas ühe või teise treeneri käe all 1+1+1... jne summa tuleb kokku 11 või vähem või rohkem. Häberli alustas 2021. aastal julgelt ning ta oli täiesti võimeline saama kokku suurema summa kui 11. Paraku kaks viimast aastat jätsid enamasti selle summa 11st väiksemaks.

Thomas Häberli (vasakul) Luzernis koos Šveitsi koondise peatreeneri Murat Yakiniga. Foto: Urs Flueeler/EPA/Scanpix