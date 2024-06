52-aastane Jagr ei näita väsimuse märke: mul on jumala kingitus

«Pole tähtis, kui vana sa oled. Oluline on teada oma piire. See, et keegi teine pole midagi sellist varem teinud, ei tähenda, et see oleks võimatu. Kuidas mu keha toime tuleb? Mul on jumala kingitus: mu keha ei väsi. Võiksin soovi korral treenida viis kuni kuus tundi päevas,» lisas Jagr.