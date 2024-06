Verstappeni tiimikaaslane sai viimaks selgeks

Red Bull otsustas Péreziga sõlmida teise järjestikuse kaheaastase lepingu. 34-aastane mehhiklane liitus energiajoogitiimiga 2021. aastal ning 2022. aastal pikendati tema lepingut. Kuigi tema vorm on viimasel kolmel etapil olnud kehv, siis eelistati Pérezi näiteks hispaanlasele Carlos Sainzile, kes väidetavalt samuti tiimiga läbirääkimisi pidas.

«Järjepidevus ja stabiilsus on meeskonna jaoks olulised ning Checo (Pérezi hüüdnimi – toim) ja Max [Verstappen] on edukas ja tugev paar. Viimased võistlused on olnud rasked, meeskonnad on ühtlustunud, kuid oleme Checos kindlad ja ootame tema naasmist tugevasse vormi, mida oleme näinud varem,» ütles tiimipealik Christian Horner.

Verstappen võitis hooaja esimesest neljast etapist kolm ja saavutas esimesel seitsmel Grand Prixil parima stardipositsiooni. Kuigi 26-aastane hollandlane tegi mullu F1 ajaloo kõige domineerivama hooaja, siis viimasest kolmest võidusõidust on ta võitnud vaid ühe. Red Bull on seisnud silmitsi McLareni ja Ferrariga, kelle kiirus on paranenud.

Pérez pole F1s võitnud alates 2023. aasta aprillis peetud Aserbaidžaani etapist, hoolimata sellest, et Red Bull võitis eelmisel hooajal kõik võistlused peale ühe.

Kuigi Verstappenil on Red Bulliga leping veel neljaks hooajaks, siis kuluaarides sahistatakse, et järgmise aasta võib sellest hoolimata jääda hollandlase viimaseks selles meeskonnas.

Aasta alguses lahvatanud ahistamisskandaal Horneri ümber ajas meeskonna kahte leeri ning väidetavalt pole Max ja tema isa Jos Verstappen Horneriga kõige paremates suhetes. Kuigi Horner on süüdistusi eitanud ja sisejuurdlus ka tema süütust tõestanud, siis hõõguvad söed tuha all edasi.

BBC andmetel on Verstappenil võimalus lepingust varem lahti öelda, kuid millised on selle mehhanismi detailid, on raske öelda. Arvatakse, et kui Red Bullist lahkub nõuniku rollis nn hall kardinal Helmut Marko, võib ka Verstappen oma lepingu üles öelda.

F1 hooaeg jätkub sel nädalavahetusel üheksanda etapiga Kanadas Montrealis.