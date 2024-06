Kuus kergejõustikustaari, keda tasub EMil väga pingsalt jälgida

Alekna on enne EMi väga optimistlik. Pärast maailmarekordi uuendamist ütles Alekna Leedu Rahvusringhäälingule, et kindlasti ei olnud tegu tema võimete piiriga.

Jacobs vs. pikaaegsest vigastusest taastumine

Üle pika aja on taas suures konkurentsis 2022. aastal vigastada saanud 29-aastane kahekordne olümpiavõitja, Itaalia sprinter Lamont Marcell Jacobs. Sellel aastal on ta jooksud kulgenud pigem kasvavas tempos (10,11, 10,07, 10,19, 10,03). Jacobs hoiab Euroopa hooaja edetabelis neljandat kohta Suurbritaania sprinterite Jeremiah Azu, Louie Hinchliffe ja Reece Prescodi järel. Jacobsi isiklik rekord 9,80 on joostud Tokyo olümpiamängudel 2021. aastal.

Fabbri vs. Euroopa rekord

EMil on ohus ka võistluste rekord, mille tõukas 1986. aastal Šveitsi sportlane Werner Günthör, kui kuul maandus 22.22 m kaugusele. Ainuüksi mais on Fabbri seda rekordit ületanud juba viiel korral (vastavalt 22.88, 22.95, 22.59, 22.91, 22.40). Kõige lähemale on Fabbrile Euroopa hooaja edetabelis jõudnud teine Itaalia kuulitõukaja Zane Weir, kelle hooaja tippmargiks on 21.93.