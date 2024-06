Dopinguküttide pidupäev: kinni püüti tohutu hulk sportlasi

26 neist on kergejõustiklased. Lisaks sellele oli veel kolm korvpallurit, kolm ragbimängijat ning üks käsipallur. Tuntumad vahelejääjad olid mullune Amsterdami maratoni võitja Joshua Belet ja ragbimängija Bryan Wahinya. Belet jäi vahele anaboolsete steroidide, testosterooni, adiooli ja teiste keelatud ainete kasutamisega.

Tegemist on suurima vahelejäänute arvuga alates eelmise aasta jaanuarist, mil Keenia antidopinguagentuur (ADAK) määras võistluskeelu 20 sportlasele.

Keenia valitsus on suurendanud investeeringuid dopingukontrolli. See on võimaldanud testida sportlasi laagrites üle riigi ja ka väiksematel võistlustel osalejaid.