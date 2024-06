Vutikoondise legend Häberli ajast: lõpuks kukkus välja nagu ikka

Kristal: «Balti turniiri võit. Ma arvan, et seda positiivset poolt näeb rohkem siis, kui sa ise seal sees oled.»

Piiroja: «Igast mängust on midagi õppida. Ma olen kõrvaltvaataja, mul on väga raske kommenteerida, mis riietusruumis toimus, mida poistelt nõuti ning mis olid ülesanded. Ma arvan, et niimoodi viie kaitsjaga mängida, nagu tema tegi, on Eesti koondisel raske. Tunda oli, et mehed vist väga hästi ei saa aru, mida peab viiese kaitseliiniga tegema.»

Häberli selgitas korduvalt, et Eesti mängib viiemehelise kaitseliiniga, kuna meil on rohkem kui kaks hea klassiga keskkaitsjat.

Kas on midagi, mida Häberli oleks pidanud teisiti tegema?

Põhiliselt poolkaitsjana tegutsenud Marko Kristal mängis aastatel 1992–2005 Eesti koondises 143 kohtumist. Foto: Toomas Huik

Kristal: «Mitte olla nii jäik enda joonises, mängu nägemises ja seda julgemalt muuta, arvestades, mis mängijad saadaval on.»

Piiroja: «Ma ütlen, et meil on olemas mehed, kes on võimelised hästi mängima, aga millegipärast ei suudetud seda väljakul realiseerida. Meil on kaitses olemas Karol Mets ja Joonas Tamm, kes on väga tugevad keskkaitsjad, aga koostöö peab tekitama treener.»

Kuidas hindate Häberli tööd ja panust Eesti jalgpalli?

Piiroja: «Mina saan hinnata ainult tulemuste järgi. Eks ta oli soliidne treener. Kindlasti andis ta enda maksimumi, aga kahjuks ei jõudnud see täielikult jalgpalliväljakule. Tulemused räägivad enda eest.»

Milline koondise mäng või hetk on teil Häberli ajajärgust kõige paremini meeles?

Kristal: «Ma arvan, et see Balti turniiri võit. See oli emotsionaalne ja tegelikult Eesti jalgpallile suur asi.»

Piiroja: «Kindlasti Balti matši võit, see on tõesti tugev tulemus. Sealt tekkisid lootusekiired, et asi hakkab paremaks minema, aga kahjuks ei läinud. Võib-olla võiks rohkem Eesti treenereid usaldada.»

2021. aasta suvel võitis Eesti Balti turniiri 83-aastase vaheaja järel, kui Leedu alistati 1:0 ja Läti 2:1.