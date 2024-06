Meedia: Isegi F2 meistritiitel ei aitaks Aronit F1-sarja

F2-sarjas osaleb 22 sõitjat ning pärast viit etappi on Aron 80 punktiga sarja liider. Kuigi 20-aastane eestlane pole veel ühtegi sõitu võitnud, siis on talle edu toonud stabiilsus, sest ta on igal nädalavahetusel tõusnud poodiumile.

Hitechi meeskonnas sõitev Aron on pärast sarja liidriks kerkimist tõusnud meedia tähelepanu alla. Spekuleeritakse, millised võiksid olla tema võimalused pääseda F1-sarja. Kui Jüri Vips F2-sarjas sõitis, siis kuulus ta Red Bulli noorteprogammi, kus on loodud selged sammud, kuidas F1-sarja tõusta.

Aron oli kuni mulluseni Mercedese juuniortiimis, kuid on tänavu n-ö vabaagent ja pole seotud ühegi F1-meeskonnaga. The Race ennustab, et isegi kui Aronil õnnestuks oma debüüthooajal F2 meistriks tulla, siis kõige ihaldatumasse vormelisarja ta sõitma ei pääseks.

«Pole kaugeltki garanteeritud, et isegi see (tiitlivõit – toim) avaks talle tee F1-sarja. On selge stsenaarium, mille järgi Andrea Kimi Antonelli debüteerib 2025. aastal F1s ja ka tema Prema meeskonnakaaslane Oliver Bearman. Kuid ülejäänud F2 sõitjate puhul on see võimalus kaduvväike või sootuks lootusetu,» kirjutasid Valentin Khorounzhiy ja Josh Suttill oma artiklis.

Bearman sai oma F1 debüüdi teha juba hooaja teisel etapil Saudi Araabias, kui Ferrari sõitja Carlos Sainz pidi minema pimesooleoperatsioonile ning noor inglasest reservsõitja tema vormelisse hüppas.