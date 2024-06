MM-etapil istub Toyota rooli kaks eestlast

Ott Tänak ja Martin Järveoja teevad Hyundai tehasemeeskonnas kaasa terve MM-sarja. Kokku on Rally1-autosid stardis üheksa, oma debüüdi teeb lätlane Martinš Sesks. Poolas saab WRC2 arvestuses kaasa elada kolmele Eesti rallisõitjale.

Nii nagu Sardiinias, on Poola kiiretel kruusateedel stardis Georg Linnamäe ja britist kaardilugeja James Morgan, oma tänavuse teise stardi teeb ka Robert Virves koos Aleks Leskiga. Esimeste istumise all on Toyota Yaris Rally2-auto, Virves ja Lesk sõidavad Škoda Fabia RS Rally2-autoga.