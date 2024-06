Autoralli MM-sarjas plaanitakse uuendust, mida sõitjad palavalt toetavad

Autorallis on tihtilugu keeruline telepildi tootmine, kuna võistlused toimuvad paikades, kus ülekanded katkeda võivad. Samas on väga heaks lahenduseks selles suhtes pardakaamerad, mis sageli suuremast hädast välja aitavad. Nüüd soovib WRC-sarja promootor sammukese veelgi edasi astuda.

Nimelt tehakse tõsiselt tööd, et lähiajal võtta kasutusele kiivrikaamerad. Töö kiivritootjate Stilo ja Belliga on käinud juba mõnda aega, ent toode pole veel täielikult valmis.

«Selles projektis on ülioluline tipptasemel pildikvaliteedi tagamine. Kui kaamerad on homologeeritud, siis soovime kindlad olla, et fännid saavad läbi juhi pilgu näha, mis toimub ralliautos,» lausus WRC promootori kommunikatsioonijuht Florian Ruth ralliportaalile Dirtfish.

«See oleks lahe, kuna telepilt näitaks, mida me reaalselt näeme. Oleks lahe näidata pilti, nagu seda saab näha vormel 1s. Eks see saab olema väljakutse, kuna kõik oleneb, kuidas see kaamera on kiivriga ühendatud. Kui vormel 1ga sarnane lahendus on võimalik, siis oleks see vahva,» lausus Katsuta.