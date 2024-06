Schumacher tegi vormelimaailma valitseva Red Bulli osas üllatava avalduse

Viimastel aastatel kuninglikus vormelisarjas täielikult võimutsenud Red Bullis on käimas pöördelised ajad. Meeskonnast on lahkunud mitmed ninamehed ning küsimärgid püsivad ka valitseva maailmameistri Max Verstappeni kohal.

48-aastase sakslase hinnangul pole Red Bullil enam pakkuda Verstappenile F1 parimat vormelit. Seejuures on Schumacher veendunud, et Red Bullist on juba tänaseks konkurendid arendustöödega möödunud.