Kergejõustiku EMi eel võib mõelda ühest, loota kaht ja fantaseerida kolmest medalist

Kui absoluutselt kõik pisiasjad paika kukuvad, pole välistatud, et Eesti koondis naaseb Roomas toimuvalt kergejõustiku EMilt kolme medaliga. Ent kuna tegemist on siiski spordiga, kus garantiisid teatavasti pole, võib vabalt ka juhtuda, et jääme kolmandat korda pärast taasiseseisvumist tühjade pihkudega.