FOTO Tänaku napp võit pandi olümpiakeelde

2008. aasta Pekingi suveolümpial jooksis 100 m maailmarekordi 9,69. Mäletatavasti oli Bolti ülekaal konkurentide ees mäekõrgune, teiseks tulnud Trinidadi ja Tobago jooksja Richard Thompson sai ajaks 6,89 ehk kaotas Boltile täpselt 0,2 sekundit. Olgu mainitud, et aasta hiljem viis Bolt maailmarekordi 9,58-ni, mis on püsinud 15 aastat.

WRC postitus tekitas palju furoori ning mõned fännid mainisid foto all, et võrdlus olümpiafinaali ja WRC-ralli vahel on kohatu. «Ma arvan, et kõige hämmastavam asi on, et 0,2 sekundit vahet jäi pärast 300 km katsete läbimist,» kirjutas üks inimene.