Tänak osaleb Rally Estonial, aga stardib harjumuspäratult kaugelt

Alates 2020. aastast MM-etappi korraldanud Rally Estonia on tänavu üle mitme aasta ERC-sarja võõrustaja. Esialgu võis karta, et seetõttu Tänakut kodusel tippvõistlusel ei näegi, kuid koostöös Hyundaiga otsustati, et Rally Estonial osalemine tuleb ka WRC-sarja arvestades kasuks.

Rally Estonia korraldaja Urmo Aava kinnitas Postimehele, et Tänaku ja Hyundai osalemiseks EM-etapil alustati tööd varakult. Kuigi Rahvusvaheline autoliit (FIA) ja WRC promootor, mis korraldab ka EM-sarja, ei soovi, et Rally1-autod ERCs osaleksid, siis koduse tippsõitja starti tulemine sobis ka neile. Aava sõnul jätsid nad Rally1-autodele startimiseks ukse irvakile varakult, sest võistlus kuulub Eesti meistrivõistluste arvestusse, kus on starti lubatud ka kõige kiiremad rallimasinad.

Urmo Aava. Foto: Sander Ilvest

«Suurvõistlusel on oluline, et kohal oleksid kõik Eesti tipud. Lisaks ERC-etapile toimuvad meil reedel ja laupäeval Eesti meistrivõistlused ning pühapäev kuulub karikavõistluste arvestusse. See annab sellistele meestele nagu Ott Tänak ja Martin Järveoja, või kellelegi veel, võimaluse meie rallil oma autot timmida,» rääkis Aava Postimehele.

Erinevalt WRC-sarjast ei saa Tänak ERC-etapil startida võistlejate rivi esimeses pooles. Rally Estonial peaks prognoosi kohaselt starti tulema 60 ERC osalejat ning Tänak stardibki katsetele alles pärast neid.