Soome tulevikulootus osaleb WRC-etapil Rally1-autoga

«Meil on hea meel toetada Sami Pajarit, kui ta astub selle olulise sammu oma rallikarjääris. WRC promootor ja Toyota Gazoo Raincg on sügavalt pühendunud noortesse talentidesse investeerimisele ja Sami on kogu oma WRC-teekonna jooksul näidanud üles erakordset potentsiaali,» selgitas WRC promootori spordidirektor Peter Thul.

«Ma ei tea ausalt, kust alustada, kuid see tundub lihtsalt hämmastav. See on omamoodi kergendus, sest see on midagi, mille nimel oleme aastaid töötanud. Ja see on tõesti ainulaadne asi (Rally1-auto debüüt – toim), mis juhtub kord elus ja oleme selle nimel alati töötanud,» kommenteeris Pajari, kelle kaardilugejaks on Enni Mälkönen.