Eesti ringrajasõitja pistab rinda Kalle Rovanperäga

Belgias tõdes Reimann, et õppis keerulisest debüütnädalavahetusest palju, mis tõi austusväärsed 11. ja 9. koha ja tõlgendus Rookie (algajate – toim) edetabelis 6. ja 4. kohaks. EST1 meeskonna juht Raimo Kulli tõdes, et kuigi avaetapil oli natuke ebaõnne, on kiirus olemas ning kindlasti on plaan võidelda Rookie poodiumite nimel ka edaspidistes sõitudes, kirjutati pressiteates.

Selles meeleolus liigutakse ka steroididel kardirada meenutavasse Zandvoorti, kus juba on varakevadised testikilomeetrid seljataga. Testide aegu juhtis tiimi konsultant Sten Pentus tähelepanu ühele olulisele elemendile, mis Zandvoortis kipub tihti vimkat viskama – ilm. Aga tuleb vihm või päike, selge on see, et märkimisväärselt tasavägises Porsche Cupi sarjas on iga kümnendik arvel ja võistlejaterivi Alexi ümber on kirju.