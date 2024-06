Eesti paelub tipptiime vaatamata sellele, et meil praegu WRC-etappi pole

Rallidel võivad kiiruskatsed olla mitmekümne kilomeetri pikkused, kuid testidel on need tavaliselt 2,5–5 km ning sõidetakse edasi-tagasi. Pikemate katsete puhul tullakse finišist muud teed mööda starti tagasi.

«Tavaliselt võtab tiim ühendust kohaliku testikorraldajaga, kes pakub välja, millistel teedel võiks üritust läbi viia. Ja kui meeskond kinnitab ära, et nad tahavad sellel ajal ja nendel teedel sõita, siis saadab testikorraldaja Eesti autospordiliitu (EAL) testitaotluse. Ja siis jõuab info ka meieni, et meil poleks nendele lõikudele midagi planeeritud,» selgitas Aava.

Selliseid teste korraldatakse üldjuhul suure saladuskatte all, sest rallitiimid pole huvitatud, et väikese metsatee äärde koguneks suur hulk rahvast kiireid ralliautosid vaatama ja tiimi tööd häirima. Kui võistlus toimub erateel, siis võibki see jääda avalikkuse eest suhteliselt varjatus. Kui aga valla- või riigiteel, siis võib eelinfo tee sulgemisest hakata varem levima.

Kuid üldjuhul on eestlased võtnud rallimehi väga sõbralikult vastu ning seda on sõitjad ja tiimid väga hinnanud. «Meie hinnad on väga mõistlikud, teed on väga head, operatiivsus teste korraldada. Sest erinevates riikides on erinev seadustik, arusaamad, kuidas asju ajada. Ja lõpuks taandub asi ka hinnale. Aga Eesti tingimused on hoitud väga mõistlikena ja tiimid tahavad siia tulla,» resümeeris Aava.