Maailma halvim jalgpallikoondis on saanud 138 järjestikust kaotust

204st mängitud kohtumisest on San Marino võitnud ainult ühe. See juhtus sõpruskohtumises Liechtensteini vastu 2004. aastal, kui vastaseid võideti 1:0. Pärast seda on kaotatud 138 mängu järjest. Üheksa on mängitud viiki, sealhulgas 2014. aasta mäng Eestiga.

FIFA edetabelis paikneb San Marino viimasel ehk 210 kohal. Kõige kõrgemal kohal on oldud 1993. aasta septembris, kui oldi 118.

San Marino koondis on ajaloo jooksul löönud ainult 13 väravat. Mängijatest on kõige resultatiivsem olnud kohalik legend Andy Selva, kelle arvel on kaheksa tabamust. Ülejäänud viis väravat jagunevad Filippo Berardi (3) ja Manuel Marani (2) vahel.

Olgu märgitud, et kehvade tulemuste tõttu kutsutakse San Marino poolehoidjaid brigaadiks, mis ei tunne kunagi rõõmu.

Sealjuures pole San Marino suutnud kasu lõigata oma geograafilisest asukohast. Nimelt asutakse väga tugeva vutiriigi Itaalia sees ning teoorias võiks see ju tähendada, et nende mängijad saavad saapamaal kvaliteetse jalgpallihariduse, millega on võimalik oma kodumaad aidata.