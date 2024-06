NBA ajaloo parim duo pani kriitikute suud kinni

Pärast märtsikuist võitu Sacramento Kingsi vastu võrdles Dončić tema ja Irvingu suhet ühe kuulsat paariga DC koomiksitest. «Tema on Batman, mina olen Robin. Ta on lihtsalt suurepärane inimene, me saame nii hästi läbi. Meie keemia on praegu väga hea,» lausus Dončić.

«Ma arvan, et kui räägitakse minust ja Lukast, siis ei tooda välja, kui head meeskonnakaaslased me oleme nii platsil kui ka väljaspool seda. Oleme väga isetud. Ilmselgelt tunnen ma tema vastu suurt austust ning tal on ka minu vastu suur austus,» rääkis Irving tema ja Dončić suhte kohta.

Individuaalselt on Dončić ja Irving uskumatud talendid, kuid samasuguseid superstaare on NBAs jalaga segada. Tippu jõudmiseks ning meistritiitli võitmiseks on vaja midagi enamat.

NBA legend Carmelo Anthony ütles oma taskuhäälingus «7pm in Brooklyn», et Dončić ja Irving on parim tagamängijate duo, keda NBAs kunagi on nähtud. Boston Celticsiga NBA meistriks tulnud Paul Pierce väitis saates «Undisputed», et nad on parim ründeduo NBA ajaloos.

