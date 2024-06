PM ROOMAS Kergejõustiku EMil on inspiratsiooni saadud ka hobuste võiduajamisest

Jättis spordi nimel töö tagaplaanile

Kõigest neli aastat tagasi uuesti spordi juurde jõudnud Laura Maasik on pealtnäha arenenud seitsmepenikoorma saabastega. Kui 2020. aastal oli tema 3000 m takistusjooksu tippmark 10.24,71, siis praeguseks on ta selle viinud 9.48,62ni, mis tähistab maikuust ka Eesti rekordit.

Kui esialgu tegeles ta jooksmisega pangatöö kõrvalt, siis kaks aastat tagasi otsustas ta teha kannapöörde ja leida endale uue, poole kohaga kontoritöö, mis võimaldaks rohkem spordiga tegeleda.

Laura Maasik. Foto: Marko Mumm / EKJL

«Käia täiskohaga tööl ja teha samal ajal sporti – see polnud minu jaoks päris see balanss, et elada õnnelikku elu. See meenutas rohkem kaht töökohta, kus lõpuks ei suutnud kummalgi päris seda saavutada, mida võinuks. Nõnda otsustasingi, et praegu on veel selline aeg, et anda endast spordis kõik ja küll ühel hetkel panen täisenergia taas kontoritöösse,» selgitab Maasik muudatuse tagamaid.

Millal ta selle tagasipöörde teeb, on hetkeseisuga muidugi raske öelda, sest aina paranevad tulemused motiveerivad teda üha rohkem pingutama. «Olen tõesti väga stabiilselt arenenud ja tahaks väga, et see jätkuks. Eks ole näha, milline mu kõige parem aasta tuleb ja kuhu jõuan, kuid mu peamine eesmärk on lihtsalt võimalikult palju aastaid tervelt sportida ja kogu aeg paremaks saada,» sõnab Maasik, kes harjutab britt Glen Granti näpunäidete järgi.