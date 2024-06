Ott Tänak: klotsid hakkavad üha rohkem kokku sobituma

Tänak, 2019. aasta maailmameister: «Esimesed kolm-neli selle hooaja rallit ei olnud hoogu ja stabiilsust. Peale seda on klotsid hakanud rohkem kokku sobituma ja viimased rallid on olnud positiivsemad. Eks näis, mis aasta edasi toob. Kogu sport on uuenduste keerises ja loodetavasti siit koorub midagi huvitavat välja, ja tuleb mingi järgmine samm. Sport sisimas on väga adrenaliinirohke ja palju action'it. See on see, mis tegelikult inimestele meeldib. Rally Estonia on juba aastaid olnud uue ajatsükli eestvedajaks ja Rally Estonia on alati olnud eeskujuks kogu sarjas kõigile. Minu kõige positiivsem emotsioon Rally Estoniaga on esimese aasta (WRC 2020) võit. Peale seda pole jällegi klotsid mingil põhjusel kokku sobinud. See on see, mis loodetavasti tulevikus õnnestub muuta ja uuesti võita.»