Jürgen Henn alustab mõnegi suurema muutusega. Ründaja Lepik: ta oskab oma ideed kiiresti selgeks teha

Teistmoodi pole ju võimalik. Paar päeva on lühike aeg, kuid kusagilt peame alustama. Peame julgema muutusi teha, me ei tohi karta. Eesti jalgpallikoondise peatreener Jürgen Henn peab mängujoonises muudatusi tegema kiire töö käigus

Kui eelmisel kuul Henni peatreeneriks saamine välja kuulutati, andis ta mõista, et võib teha olulise muudatuse ning minna Häberli juurutatud viieselt kaitseliinilt neljase peale. Veel Luzernis mängiti viiesega.

Nüüd andis Henn mõista, et juba Fääri saarte vastu näeb neljamehelist kaitseliini: «Oleme enamiku vastastega võimelised mängima nelja kaitsjaga. Tugevamate vastastega peame olema valmis muidugi rohkem kaitsma ning see eeldab mingite mängijate ümbertõstmist. Eks see kõik ole pidev töö. Natuke vajavad asjad paika loksutamist. Mõne mängija positsioon muutub lähtuvalt nende profiilist ja meie mängumudelist. Tahame meestele leida rollid, kus nende oskused ja tugevused tulevad kõige paremini esile,» selgitas värske peatreener, lisades, et koondise kapteniks saab nüüd Karol Mets.

Ega Henn pelga, et mängus Fääri saartega võib uue formatsiooni tõttu tekkida mõni suuremat sorti segadus? «Aga teistmoodi pole ju võimalik. Paar päeva on lühike aeg, kuid kusagilt peame alustama. Peame julgema muutusi teha, me ei tohi karta,» vastas ta.