PM ROOMAS Endisele tasemele tõusnud Eesti kuulitõukaja sai Norras uue hingamise

Üldiselt oma tegemistele – nii võistlustel kui ka trennis – otsa vaadates julgeb Heil aga öelda, et ta on taas oma parimate päevade tasemel. «See tase, millega neli aastat tagasi isiklik rekord sai tõugatud, on tagasi,» sõnab ta veendunult.

Mõtted maagilisest piirist

Meeste kuulitõuke nii-öelda maagiliseks piiriks peetakse 20 meetri joont. Jander Heili isiklik rekord on 2020. aastast 19.81. Kui väga ootab tema selle piiri alistamist?

«Seda küsimust on mult küsitud äkki viimased viis-kuus aastat,» alustab ta muigelsui vastamist. «Enda poolest võiks ma selle kohe ära teha, kui see vaid nii lihtne oleks, aga arvan, et olen täna sellele lähemal kui kunagi varem.

20 meetrit – see on mingi piir, millest tahaks üle saada. Muidugi ma ei tee sporti seepärast, et tõugata 20 meetrit, see on iseenesest väike number, mille pärast pingutada ja tegelikult on väljavaated suuremad, aga esmalt peab sellest lihtsalt jagu saama,»