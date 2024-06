PM ROOMAS Koondise must hobune: meditsiinilise ime olen ma juba korda saatnud

«Paraku ei käi asjad päris nii, et ma esmaspäevast reedeni iga päev sprindin. Kehal on vaja ka taastuda,» alustab ta selgitustööga.

Nõnda nõustub ta ühtlasi ajakirjanike poolt endale asetatud nimetusega, et on EMil Eesti koondise must hobune. «See on aus, sest talv jäi mul üsna poolikuks ja suvi on olnud ka üsna tagasihoidlik,» kostab ta.