PM ROOMAS Pihela loodab EMil teha vigade paranduse

Sellega sai kõrgushüppaja maha juba mullu Budapesti MMil, kui jäi esimesena finaali ukse taha. Nimelt läks ta sarnaselt konkurentidega kvalifikatsioonis üle 1.89st, kuid kuna Pihela õnnestumine sündis teisel, konkurentide oma esimesel katsel, tuli tal nukralt areenilt lahkuda.

Kümme kuud hiljem loodab ta selle eksimuse paigata ning astub reedel Rooma olümpiastaadionile kindla sihiga: jõuda finaali.

Norm on sarnaselt mullusega 1.92, mis on ka Pihela isiklik rekord, kuid eestlanna usub, et ka 1.89st piisab lõppvõistlusele jõudmisest. «Oluline on lihtsalt võtta kõiki kõrgusi esimese katsega,» viitab ta õpitud tarkusele.

Elisabeth Pihela jaoks on tänavused tiitlivõistlused juba karjääri teised. Foto: Eero Vabamägi

Kui Grit Šadeiko õpilaselt sai uuritud, kas ta on aasta vanema ja kogenumana ka tiitlivõistluste eel rahulikum, kostis ta üllatuseks, et pigem on olukord vastupidine.

«Eelmisel aasta läksin võistlustele niimoodi vastu, et ei osanud otseselt midagi oodata ega pannud endale pingeid peale. Läksin tegema lihtsalt omi asju. Sel aastal olen pannud omale aga peas eesmärgi, et tahan saada finaali. See tekitab minus väikest närvi,» tunnistas ta, misjärel lisas siiski kärmelt, «aga väike närvipinge on hea.»

Välihooajal on Pihela teinud tänavu kaks võistlust: 23. mail läks ta Jõhvis üle 1.86st, viis päeva hiljem Pärnus 1.88st. Viimase alistas ta aga tugeva palaviku pealt, mistõttu tasub tulemust isegi rohkem esile tõsta.