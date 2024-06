Miks on Balti turniir Eesti jalgpallifännidele nõnda oluline?

Pärast teisipäevast kaotust Šveitsile lõppes Thomas Häberli ametiaeg vutivõistkonna peatreenerina. Tema mantlipärija on varem šveitslase kõrval abitreeneri rolli täitnud Jürgen Henn. Balti turniiriks oli eestlasel aega valmistuda vaid mõni üksik päev. Kui esimene treening täiskoosseisuga tehti neljapäeval, siis juba täna juhib ta võistkonna Fääri saarte vastu väljakule.

Balti turniir on kõige alus

Eesti jalgpallikoondise fänne ühendava MTÜ Jalgpallihaigla juhatuse liige Martin Ohlo on vutikmeeskonnale kaasa elanud lapsest saati ning Balti turniir on temale väga tähtis. Üle kümne aasta on Ohlo olnud Jalgpallihaigla liige. Küsimusele, kas Eesti võidab sel aastal Balti turniiri, vastas Ohlo, et see on täiesti võimalik.

Jalgpallihaigla juhatuse liige Frank Kolde rääkis, et Balti turniir on kõige alus. «See defineerib Eesti koondise jalgpalli. See on vanim järjepidev rahvuskoondistevaheline turniir maailmas. Raisata Balti turniir selleks, et valmistuda punktide mänguks, kus me punkte ei saa – absurd,» sõnas ta.

Turniiril osaleb peale Eesti ja Fääri saarte ka Läti ja Leedu. Alates taasiseseisvumise ajast on Balti turniir olnud fännidele oluline. «Need olid esimesed kohad, kus me üldse käia saime 90ndatel. Meil polnud raha, et mujale minna.