PM ROOMAS Iseõppinud Eesti treener jätkab õppimist ka maailmameistrit juhendades

Čeh: treenerimuudatus oli vajalik samm

Tunamulluse kettaheite maailmameistri Kristjan Čehi otsus olümpia-aastal treenerit vahetada üllatas paljusid. Sloveen nendib samuti, et see oli riskantne, kuid samal ajal ka vältimatu. «Asjad lihtsalt ei toiminud ning kuna tahtsin võistlushooajal väga hästi heita, siis oli see vajalik,» sõnas ta kuu aega tagasi Jõhvis.

«Olin märtsis lausp*sk ja heitsin trennis 60 meetrit. Kui nägin, et midagi ei tule välja, siis hakkasin endas kahtlema. See polnud mulle hea ning pidin muudatuse tegema, sest sportlasel on ainult üks karjäär, mis pole väga pikk,» jätkas ta.

Praeguseks on ta Mart Olmani käe all treeninud kolm kuud. Mis on need muudatused, mida tehtud? «Üldine treeningplaan pole liiga palju muutunud, sest mõned kuud enne olümpiat ei saa kõike muuta. Aga töötame tehniliste detailide kallal, et tehnikat parema saada. Ütleksin, et see töötab, sest asjad vähehaaval loksuvad paika,» lausus kettavägilane EMi eel.

Loksumist on olnud ka tema tänavustes tulemustes, mis olnud vastavalt: 70.48, 64.64, 68.60, 67.92, 65.12. Ometi on Čeh veendunud, et liigub uue juhendaja käe all õiges suunas. «Usun sellesse ja arvan, et varem või hiljem hakkab kõik see, mida treeningutel teeme, ka võistlustel täielikult välja tulema. See on ainult aja küsimus ja siis tulevad ka tulemused,» sõnas ta.