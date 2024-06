Selgus, millal hakkavad Eesti laskesuusatajad kodusel MMil medaleid jahtima

Tehvandi Spordikeskuses on suviste tiitlivõistluste eel tehtud mitmeid uuendusi ja hiljuti viis IBU suvebiatloni maailmameistrivõistluste võistluse direktor Kristjan Oja läbi ka ametliku rahvusvahelise alaliidu poolse inspekteerimise. «Võistluskeskus ja korralduskomitee on tiitlivõistlusteks valmis – parendatud on nii lasketiiru kui rullirada,» ütles Oja. «Inspekteerimine kinnitas, et ollakse valmis pakkuma ka parimat telepilti.»