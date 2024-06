PM ROOMAS Eesti rekordi püstitanud Maasik: rajal anti üsna vihaselt

Türklannast Derya Kunurist sai Laura Maasik (vasakul) mööda alles lõpuruudustikus. Foto: Eero Vabamägi

Kuigi finišis oli tema samm reibas, siis nii 1000 meetri peal, kui eestlanna oli vajunud jooksjaterivi päris lõppu, võis nii mõnegi nõrganärvilisema Eesti spordisõbra süda mõne löögi vahele jätta. Kui kontrolli all tegelikult siis asjad olid?

«Enam-vähem ikka olid. Ma ei tahtnud grupi saba täiesti ära lasta, mistõttu mõtlesin, et kuniks see mul käeulatuses on, hoian sellest kinni,» kostab Maasik muigelsui.

Selle muige põhjuseks on tõsiasi, et tegelikult polnud eestlannal distantsi vältel kordagi aimu, mis tempoga ta staadionikatlas kulgeb. «Kui muidu ikka jälgid, mis tempos jooksed, siis täna polnud mul sellest õrna aimugi, sest mul polnud kordagi aega kella vaadata,» avaldab ta.

Laura Maasik leidis pärast stardirüselust ennast ühtäkki grupi tagaotsast. Foto: Eero Vabamägi

Misjärel lisab, et see võis omal kombel - kuivõrd rahvusrekord ju tuli -, ka kasuks tulla. «Numbrite vaatamisega võib vahel endale piirid ette panna, sest tead, mida oled enne teinud ja kui jooks tundub kiirem, siis hakkad mõtlema, et kas pead ikka vastu. Täna neid mõtteid mõelda ei jõudnud,» toob Maasik välja omapärase, et mõistetava paradoksi.