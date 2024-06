Tänak ja Neuville tekitavad Hyundaile positiivseid probleeme

Kuigi meie mees oli aasta alguses veidi hädas, muutusid kaalukausid kuuenda, Sardiinia etapi järel oluliselt võrdsemaks. Neuville on kokkuvõttes 122 punktiga liider, Tänak jääb maha 18 silmaga. Samal pulgal on ka Toyota esinumber Elfyn Evans, aga tema vorm pole viimasel ajal olnud eriti hea.

«Ilmselgelt on olukord tuline. Thierry ja Oti vahe on väike, oleme heas positsioonis. Aga peetud on alles kuus rallit, seitse ootab ees,» ütles Hyundai WRC programmi juht Christian Loriaux usutluses Belgia rahvusringhäälingule RTBF.

«Väga lihtne on teha valusalt kätte maksvat viga. Näiteks sõita laupäeval kuhugi otsa ning pühapäeval ei saa uuesti startida. Statistika näitab, et kellegagi see hooaja jooksul juhtub. Sellega võib kõvasti kaotada. Ott näitas, et kahe ralliga on võimalik suurde mängu tagasi saada. Samas võib kahe etapiga ka kõik kaotada.»