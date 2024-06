PM ROOMAS Hooaja tippmark tuli, kuid rõõmu see ei pakkunud. Nazarov: keha on lihtsalt ajast maas

«Pole midagi öelda, tegime Argoga (treener Argo Golbergiga – K.J.) kõik, mis saime, et joosta siin 10,3 midagi, aga pole veel sinna jõudnud,» kostis ta pärast võistlust nõutult.

Samas andis ta endale aru: «Ma ei ütlegi, et tulin siia 10,1 jooksma, kuid tahtsin kas või poolfinaali kohta saada. Ent [viimasena poolfinaali viinud] 10,35 olnuks seda jooksu vaadates suhteliselt suur amps. Tuleb endaga aus olla.»

Kuigi etteaste ei pakkunud talle aja mõttes rahulolu, leidus selles siiski positiivseid aspekte. «Võrreldes [mai lõpus toimunud] Jõhvi ja Pärnu jooksudega oli aktiivsust lõpuni. Seal oli 60-70 meetri peal jalg nii pehme, et vajusin läbi. Täna jooksin distantsi teist poolt enda kohta okeilt,» sõnas ta, kuid möönis, et isegi ideaalse stardiga jäänud edasipääs ja 10,35 täna püüdmatuks.

«Kui start õnnestunuks, siis jooksnuks äkki 10,45. See ei muuda kogupilti, mis on lihtsalt natukene aeglane. Kogu süsteem on lihtsalt ajast maas ega ole seal, kus peaks olema,» osutas ta vähesele sprinditreenitusele.