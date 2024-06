PM ROOMAS Euroopa meistriks kroonitud Čeh: kuld kinnitab, et treenerimuudatus oli õige otsus

«Olin märtsis lausp*sk ja heitsin trennis 60 meetrit. Kui nägin, et midagi ei tule välja, siis hakkasin endas kahtlema. See polnud mulle hea ning pidin muudatuse tegema, sest sportlasel on ainult üks karjäär, mis pole väga pikk,» selgitas ta siinkirjutale siis vangerduse tagamaid.

Kuigi ta hoidis liidrikohta algusest lõpuni, tunnistas sloveen, et Weißhaidingeri viienda katse 67.70 järel muutus temagi veidi ärevaks. «Eks ma teadsin, et ta on võimeline vahel kaugele heitma ja täna oligi see päev, kuid lõpuks 68 meetrist ikkagi piisas. Aga see oli hea võistlus!» tunnustas ta kamraade.