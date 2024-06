FOTO Vaata, millise kuni 16 miljonit eurot maksva auto pani jalgpallikuulsus müüki

Endine Londoni Chelsea staar ostis masina 16 aastat tagasi. Praeguseks on ta pannud selle oksjonilel. Tipptasemel oksjonimaja RM Sotheby's pakub endise Saksamaa jalgpallikoondise kapteni autot oma veebilehel. Väidetav ostuhind on 16 kuni 18 miljonit dollarit (umbes 14 kuni 16 miljonit eurot).

«California Spider vastab kõigile auto nõuetele. See on legendaarne auto, millel on ainulaadne koht Ferrari ajaloos,» vahendas väljaanne The Sun oksjonimaja pressiesindaja sõnu.