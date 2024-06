Enne finišit tähistanud hispaanlanna: ma arvasin, et mul on medal juba käes

Hispaanlanna Laura Garcia-Caro oli kindel, et pronks kuulub talle. Nõnda saabus ta finišisirgele juba lipp tähistamiseks õlgadel. Tagant tuli aga väle ukrainlanna Ljudmila Oljanovska, kes konkurendilt piltlikult öeldes medali sõrmede vahelt ära napsas. Mõlemad said kirja aja 1:28.48. Kilomeeter enne lõppu oli Garcia-Caro edu Oljanovska ees kaheksa sekundit. Lõpusirge alguses lahutas neid silmaga hinnates kümmekond meetrit.

«Viimasel ringil olin väsinud. 100 meetrit enne lõppu vaatasin seljataha ja nägin, et olen 40 või 50 meetrit ees teistest. Ma juba arvasin, et (Oljanovska -toim.) ei püüa mind kinni. Ma ei näinud teda tulemas ja ma arvasin, et mul on medal juba käes,» vahendab Garcia-Caro sõnu väljaanne Marca.