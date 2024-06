PM ROOMAS Esimesena finaali ukse taha jäänud Kelly: oma tulemuse tegin siiski ära

«Muidugi olen pettunud, kuid samal ajal on ainus asi, mida ise saan kontrollida, mu enda tulemus,» polnud 7,26-kilogrammise vasara tänavu parimal juhul 74.33 peale saatnud Kelly siiski ülemäära löödud.

«Ma teadsin, et olen 74-meetriseks heiteks võimalik ja 73.92 on suhteliselt selle lähedal. See polnud küll ideaalne heide, aga selliseid ei tule alati ka trennis. Nüüd lihtsalt tean, et järgmine kord on vaja leida veel see pool meetrit või heita 75 meetrit, et finaali saada,» jätkas USAs Missouri osariigis sündinud 27-aastane vasaraheitja.

Meeste vasaraheide Foto: European Athletics

Samas pole välistatud, et tulevikus nihkub see piir veelgi kaugemale, sest viimasel viiel EMil aidanuks Kelly tänane tulemus ikkagi finaali. «See võis olla üks raskemaid kvalifikatsioone ajaloos,» sõnas ka tema ning lisas oma mälule tuginedes, et äkki ainult korra* varem on sarnase tulemusega EM-finaali ukse taha jäädud.

*Postimees ei jõudnud seda fakti üle kontrollida.

Kuigi Kelly karjääri silmas pidades on see halb uudis, siis tegelikult valmistas seegi meie mehele rõõmu. «See on ainult hea, et vasaraheite tase kasvab ja aina rohkem inimesi on seda heitma hakanud. Siingi oli väga palju mehi, kellel olid kõrged eesmärgid. Kuigi jah, see tähendab ka, et järgmiseks EMiks pean ka ise kasvama, et heita 74.50 asemel juba 75.70,» vaatas meie mees siiski ala kontekstis suuremat pilti.

Adam Kelly jäi täiskasvanute tiitlivõistluste debüüdiga rahule. Foto: Eero Vabamägi

Kuigi see oli Kelly esimene täiskasvanute tiitlivõistlus, oli tal USA ülikoolis käinuna teatud eelaimdus olemas sellest, mis teda ees ootab. «USA Regional Championships on samasugune võistlus, mis toimub suhteliselt sooja ilmaga, kus sul on ainult kolm heidet, mida pead kaua ootama. See kõik pole tulemusele hea, aga ma tundsin siiski, et olin vormis. Pealegi olen ma praegu mentaalselt tugevam kui ülikoolis,» sõnas ta.

Kokkuvõttes jäi ta tiitlivõistluste debüüdiga, mis päädis 30 Vana Maailma vasaramehe konkurentsis ikkagi 13. kohaga, rahule.

«Ma teadsin, et finaalipääs on võimalik, kuid seegi on täiesti okei tulemus. See näitab, et olen teatud arenguhüppe teinud, nüüd tuleb lihtsalt teha järgmine samm ja leida 75.50, mis sellistel võistlustel teha,» lõpetas Kelly.