Vabanes Euroopa korvpalli üks ihaldusväärsemaid ametikohti

Nimelt teatas klubi, et on lõpetanud koostöö eelmisel suvel pukki saanud tiimi endise mängumehe Roger Grimauga, kelle leping kehtis küll 2025. aasta suveni, aga Barcelona otsustas mehe vallandada.

Grimau käe all ei võitnud Barcelona sel hooajal ühtegi tiitlit. Euroliigas langeti veerandfinaalis Olympiacosele, Hispaania meistrivõistlustel saadi poolfinaalis kuiv kaotus Realilt ning kodustel karikavõistlustel jäädi finaalis alla samuti Madridi klubile.

Kohaliku meedia teatel tahab Barcelona peatreeneriks tagasi tuua Xavi Pascuali, kes on alates 2020. aastast töötanud Venemaal Peterburi Zenitis. 2010. aastal tüüris ta Kataloonia gigandi aga Euroliiga meistriks ning see on ka viimane kord, mil nad suutnud võita Vana Maailma tugevaima klubisarja.