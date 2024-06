PM ROOMAS Lillemets: peamine kullapretendent on ikkagi Mayer, aga Erm võib talle vastu saada

Kes muretsevat Lillemetsa tervisliku seisundi pärast - Götzises astus ta alaseljatraumast tingitud reielihase spasmi tõttu ju kõrvale -, siis neile on mehel rahustav sõnum: kõik on korras.

«Mingitel hetkedel on see küll ennast veel tunda andnud, kuid treeningutel midagi seepärast ümber pole olnud tarvis mängida. See pole midagi sellist, mis segaks ja loodan, et ka siin nõnda kaugele ei lähe. Pigem on asi hästi,» kinnitab ta.

Risto Lillemets on Rooma EMiks valmis. Foto: Tairo Lutter

Seda, mis punktisumma tuleb Roomas medali jaoks kokku kraapida, Lillemets ennustada ei oska. Erinevaid muutujaid ja küsimärke olla lihtsalt nii palju.

«Paljudele on see hooaja esimeseks kümnevõistluseks. Lisaks on tegemist olümpia-aastaga ja kuna hooaja põhisündmus on paari kuu pärast, siis kui meestel hakkab asi kiiva vedama või kusagilt tunda andma, siis võib-olla päris sellise riski peale välja ei minda ja jäetakse asi pooleli. Need kõik võivad medali hinda allapoole tuua, olgugi, et stardinimekirja põhjal on konkurents pigem kõva,» välkanalüüsib Lillemets.

Risto Lillemets (paremal) saamas kätte Rooma EMi stardinumbrit. Foto: Eero Vabamägi

Üht julgeb ta siiski prognoosida: suurim favoriit on prantslane Kevin Mayer. «Kui maailmarekordimees enam-vähem midagi ära teeb, siis peamine kullapretendent on ikkagi tema. Kuid Juss (Johannes Ermi hüüdnimi – K.J.) võib väga hea võistluse korral talle ka vastu saada,» tõstab ta esile ka treeningpartnerit.

Kas Lillemets on valmis koondisekaaslase nimel ka Mayer’d vajadusel kergelt töötlema, et mismõttes too niisama EMile peale sai – prantslane ei täitnud nimelt EM normi, kuid sai korraldajatelt vabapääsme.

«Kui 1500 meetri eel on vaja, siis pole probleemi,» vastab ta naerupahvaka saatel, misjärel tõsisemalt lisab, «aga pigem las olla ikkagi aus, mees-mehe vastu mäng, kus võistlus käib stopperi ja mõõdulindi järgi.»

Kümnevõistlus toimub Roomas esmaspäeval ja teisipäeval. Kokku astub stardijoonele 25 sportlast ning isiklike rekordite võrdluses hoiab Lillemets (8156) 15. kohta.