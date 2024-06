PM ROOMAS Kümne aasta tagune EM-hõbe Rasmus Mägi: ajalugu niisama ei kordu, aga...

Naastes aga aegade juurde, siis 48,56ga hoiab Mägi EMil startivate meeste pingereas viiendat kohta. Eespool on maailmarekordimees Karsten Waholm (46,70), Alessandro Sibilo (48,25), Matic Ian Gucek (48,37) ja Carl Bengtström (48,49).

Tänu heale positsioonile on meie mees vabastatud ka EMi eeljooksust, sest edetabeli 12 paremat alustavad otse poolfinaalist.

Rasmus Mägil on EMil kaasas ka isiklik fännklubi. Foto: Eero Vabamägi

Kas säärane formaat Mägile meeldib, või pigem eelistaks ta ikkagi veel üht lahtijooksu? «Pigem meeldib, arvestades, et meid võeti siia EMile 38, kuigi teistpidi muudab see poolfinaali konkurentsi kohe kõrgemaks,» kostab ta pärast põgusat mõtlemisaega.

«Olen aga samuti seda meelt - miks säärane formaat üldse kasutusele võeti -, et niimoodi on võimalik veidi koormus hajutada, arvestades, et tänavusel hooajal on kavas kaks tiitlivõistlust,» jätkas Mägi.

Kui kahest tiitlivõistlusest rääkida, siis milline on nendega seoses Mägi lähenemine? On ta planeerinud endale kuidagi kaht vormitippu või hoopis stabiilset suve? «Usun, et mõlemal võistlusel on võimalik olla väga heas vormis: juba võistluste atmosfäär aitab sellele kaasa. EM tuleb minule küllalt pika ettevalmistusperioodi ja korraks tiheda võistlusgraafiku pealt, aga usun, et kõik asjad jooksevad kenasti kokku. Ja EMist saame omakorda tagasisidet, mida enne olümpiat veel ära teha.»

Rasmus Mägi (paremalt kolmas) naudib suurvõistluste atmosfääri. Foto: Tairo Lutter