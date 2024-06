PM ROOMAS Sportlased valmistuvad EMiks lummaval, ent vastuolulise ajalooga staadionil

Nimelt ääristavad 1932. aastal valminud soojendusstaadionit 60, kuni neljameetrist marmorist skulptuuri, millest üks on uhkem kui teine. Ent nende ajalugu nõnda ilus pole.

Seda seetõttu, et Stadio dei Marmi - ja üldse kogu Rooma olümpiastaadioni kompleks, mis avati Foto Mussolini nime all, kuid on praeguseks ümber nimetatud Foro Italicoks - ehitati diktaator Benito Mussolini käsul Itaalia fašistliku kehakultuuri akaadmia (Accademia fascista maschile di educazione fisica) tarbeks.