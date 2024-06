Super Bowli võitja sai väljakul infarkti

Tänavu Ameerika jalgpalli NFLi tähtsama trofee Super Bowli võitnud Kansas City Chiefsi mängija BJ Thompson sai neljapäeval toimunud klubikoosolekul südameinfarkti. Nüüd on saabunud positiivsed uudised, et 27-aastane profimängija on teadvusel ja taastub terviserikkest.