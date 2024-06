Miljard! WRC jõudis vinge teemärgini

Gif’id iseenesest pole midagi uut, need on kasutusel olnud aastakümneid, kuid sotsiaalmeedias jagatakse nende vahendusel oma emotsioone. WRC on igal hooajal loonud mitmed eriilmelisi gif’e ning need on fännid poolt palavalt vastu võetud.

Selle tõestuseks on fakt, et aastate jooksul on WRC ametlikke gif’e giphy keskkonnas vaadatud üle miljardi korra.

Tasub toonitada, et siin loetud kokku siis kõik WRC poolt valmistatud gif’id, mida on ilmselt sadu. Üleüldse on giphy keskkonnas enim vaadatud ühte gif’i 711 miljonit korda.