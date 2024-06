Pärnu surmaõnnetuse taustal: motohooaeg on ka mujal Baltikumis alanud traagiliselt

Eelmise laupäeval toimus Pärnu külje all Porsche ringil enne Balti meistrivõistluste etappi toimunud treeningul traagiline lõppenud õnnetus, milles hukkus Läti motosportlane Juris Apinis. Kurb tõsiasi on, et tegelikult on motohooaeg ka mujal Baltikumis alanud traagiliste õnnetustega.