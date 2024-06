PM ROOMAS Riskantse lähenemisega EMile tulnud Tugi: esmaspäeval selgub, kas õnnestus

EMi kvalifikatsiooninorm on tänavu 60.50 meetrit, kuid Tugi on võrdlemisi veedunud, et nõnda kaugele pole oda tarvis Roomas saata. «60 pole kindlasti vaja. Ise usun, et 57-58 meetrit on see, mis viib 12 parema sekka,» sõnas eestlanna.