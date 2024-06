Agressorriigi jalgpallur ei saa tippklubiga liituda, sest tal on keelatud kodumaalt lahkuda

Safonov oli justkui Paris Saint-Germaini siirdumas ning isegi jõudis läbida meditsiinilise kontrolli. Nüüdseks on tal aga keelatud riigist lahkuda, sest tal on kodumaal elatusvõlad, mis on teadaolevalt umbes 60 miljonit rubla ehk praeguse kursi järgi umbes 620 000 eurot. Mees pole raha maksnud oma eksabikaasale, kellega mängija käib kohut ühise tütre hooldusõiguse eest. Eksabikaasa advokaat kinnitas, et Safonovile on esialgu määratud riigist lahkumise keeld.