Noor Kangur vedas Eesti võidule Leedu üle

Peatreeneri Viljo Sinikase sõnul sai otsustavaks vastaste poolt tehtud 20:0 spurt teise veeranda lõpus: «Suur mõõn tuli sisse teise veerandaja lõpus, kus ei suutnud vastaseid pidurdada. Nad tegid 20:0 spurdi, mis oli emotsionaalses mõttes väga raske. Aga tüdrukud tegelikult teisel poolajal näitasid, et on võimalik mängida – ei kartnud kontakti ja olid agressiivsed. Kahjuks seda vahet enam tagasi mängida ei õnnestunud. Kiidan tüdrukuid, et suutsid selles raskes seisus kõvasti võidelda.»

Peatreener Kris Killing jagas kiitust vastastele ning tõi välja aspektid, millele pöörata järgmistel treeningutel tähelepanu enne Itaalias toimuvad turniiri: «Kõige pealt tahaks kiita Leedu koondist – see kuidas nemad mängisid rünnakul ja millised on nende üks-üks mängu individuaalsed oskused, selle kohapealt kiitused vastasmeeskonnale. See mäng oli Itaalia turniiriks väga hea. Võime siin ükskõik mida kaitses rääkida, aga kõik taandub üks-üks kaitsemängule ja close out olukordadele. See on hea materjal, millega mõned päevad treeningutel tegeleda ja olla paremini valmis Itaalia turniiriks.»