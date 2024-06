Norra suusaliidu rahaline seis on nukker

NRK andmetel teenis Norra suusaliit eelmisel eelarveaastal 10,9 miljonit Norra krooni ehk umbes 940 000 eurot kahjumit. Ametiühingu omakapital oli 2023. aasta lõpus 52,4 miljonit Norra krooni. Veel 2007. aastal oli see 167 miljonit.

Ametiühing oli algselt eelarvesse pannud 9,2 miljoni Norra krooni suuruse ülejäägi, et parandada selle aasta finantsolukorda. Mais oli summa langenud 2,1 miljonile.

Eelarves on ebakindlat tulu 10,9 miljonit Norra krooni ehk ligi miljon eurot. Maksevõimeprognoos näitab, et kui ebakindel tulu ei realiseeru, on Norra Suusaliidu pangasaldo 2024. aasta detsembris negatiivne, seisab NRK loos.