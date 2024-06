PM ROOMAS Teatejooksudes tulebki riskida, mitte kindla peale minna

Kõike tuleb kohandada

«Seal juhtuski, et Diana läks küll õigel ajal minema, kuid Kreete viimased 20 meetrit olid tavapärasest aeglasemalt ja ta lihtsalt ei jõudnud Dianale järele,» selgitab Kirschbaum. «Kumbki ei teinud midagi valesti, lihtsalt tol päeval oli nii ja Kreete hõikas juba vahetusala alguses Dianale, et oota!»

Push ja «hop»

Teatejooksus on pulga üleandmiseks kolm meetodi: ülaltkätt, altkätt ja nii-öelda push-meetod, kus pulk surutakse järgnevale pihku. Eesti koondis kasutab juba viimased paar kümnendit viimast.

«Push-vahetuse eeliseks on suur käe pind, kuhu pulka panna, sest täiskiirusel selle asetamine on suhteliselt keeruline. Samuti ei nõua see, et sportlased oleksid teatevahetuse ajal teineteisele väga lähedal, sest käsi läheb päris kaugele taha ja tagumine saab samuti kätt ette sirutada,» selgitab Rauno Kirshbaum.

Lisaks kasutab Eesti kvartett veel «hop» märguannet, mille peale vahetust saav sportlane käe taha ajab. «Mingil hetkel jooksime ka ilma selleta, aga praegu tunneme ennast «hopiga» kindlamalt, sest heli põhjal on sul samuti võimalik hinnata, kui lähedal-kaugel teine on. Ja kui ongi liiga kaugel, siis saab tunnetuse pealt samuti sammu-kaks lõdvemalt võtta, et pulk kindlasti vahetatud saaks,» lisab Kreete Verlin.