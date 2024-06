Tänak näitas Soome testil hirmuäratavat kiirust

Hyundail on juba paar aastat olnud oma testiala Jämsä lähedal. Kiired rallid olid meeskonnale pikka aega komistuskiviks, kuid juba eelmisel aastal oli näha, et edasi on astunud oluline samm.

Ralliportaali andmetel oli testil näha Tänaku suurepärast kiirust. See on hirmutav sõnum viimastel aastatel kiiretel kruusarallidel domineerinud Toyotale. Konkurendid on suure surve all, et järgmistel rallidel jõuda järele Hyundaile, kes praegu juhib tootjate arvestuses.