PM ROOMAS Kindlalt EM-finaali pääsenud Mägi: loodan seal varasemad kogemused ära kasutada

400 m tõkkejooksu finaali koosseis. Foto: European Athletics

Finaalist ja sealsetest rivaalidest rääkides lausus Mägi, et mõningast üllatust pakkus tema jaoks türklase Berke Akcami esitus (48,14). Poolfinaalide nobedaima mehe Alessandro Sibilio (48,07) säärast minekut oskas ta oodata. «Vaadates, kuidas itaallased on siin võistelnud, siis oli väga tõenäoline, et Sibilio on heas vormis,» sõnas ta.

Üldisemalt oli tema kommentaar poolfinaalide kohta järgnev. «Need ajad on sellised konkurentsitihedad, kuna paljudel meestel on võimekus joosta sinna 48,5 peale. Kui jooksus pole veel ka tohutult kiiret alustajat, siis see teeb selle seltskonna jaoks enda võimete realiseerimise natuke lihtsamaks.

Võib-olla sealt ka need natuke suuremad eneseületused – näiteks türklase puhul. Kolmandas ei jooksnud samuti keegi väga eest ära ja tuldi võrdselt lõpuni. Arvan, et see kandis kõik mehed hea ajaga finišisse,» sõnas ta.

Rasmus Mägi vaatamas ette teisipäevase finaali poole. Foto: Eero Vabamägi

Ühesõnaga, nagu ka Mägi lühiintervjuu alguses mõista andis, saab finaalis määravaks see, kellel kui palju energiat alles jäi. «Mul on mõned [varasemad] finaalid salves, loodan seda ära kasutada. Teisalt, ka teistel meestel on tiitlivõistluste finaale ikkagi all, olgu need siis noorte või juunioride omad. Kes on seal siis medaleid võitnud, kes napilt ilma jäänud. [Finaalis tuleb starti] päris suur hulk võrdsemapoolseid jooksjaid,» lõpetas Mägi, kes sooviks finaalis startida pigem välispoolsemalt rajalt.